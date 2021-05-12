За майские праздники 536 ярославцев пострадали от укусов клещей Фото: Мария ЛЕНЦ

В регионе наблюдается повышенная активность клещей, сообщили в областном департаменте здравоохранения. И число пострадавших от кровопийц растет с каждым днем.

- В травмпункт больницы имени Соловьева с начала сезона обратились 929 укушенных. 536 из них – с 1 по 10 мая, - озвучили цифры в департаменте.

Треть принесенных на анализ клещей заражена боррелиозом, эрлихиозом и другими инфекциями. К счастью, энцефалитных клещей пока выявлено не было.