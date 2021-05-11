На дорогах Рыбинская нанесут свежую разметку

В Рыбинске красят пешеходный переход. Фото: Администрация Рыбинска

201 километр рыбинских дорог покроет новая разметка. Специалисты приступили к работе 1 мая. Задачи выполняют, ориентируясь на погодные условия. Краске нужно пять минут, чтобы высохнуть, но с условием плюсовой температуры и сухой погоды.

- Объем работ – 201 километр линий дорожной разметки, порядка 400 пешеходных переходов, выполненных краской, и 23 – пластиком. Пластиковые – на улицах Герцена, Крестовой. Общая стоимость контракта составляет восемь миллионов рублей, - рассказал Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

Разметку наносят только на дороги в хорошем состоянии, на разрушенные нанесут после ямочного ремонта.