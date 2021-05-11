В Рыбинске животных бесплатно привьют от бешенства

Уколы питомцам сделают бесплатно. Фото: Михаил ФРОЛОВ

14 мая в Рыбинске в микрорайонах Заволжье-1 и Заволжье-2 проведут выездную вакцинацию кошек и собак против бешенства. Уколы питомцам сделают бесплатно специалисты-ветеринары.

Время и место приема:

10:00 – 11:00 - микрорайон Заволжье-1 (ул. Переселенческая, д.25, у магазина «Молодежный)

11:15 – 12:00 - микрорайон Заволжье-2 (у магазина «Пятерочка» на ул. Тарасова)

12:15 – 13:15-микрорайон Слип (на стадионе у ДК)

Подробную информацию можно узнать, позвонив по номеру 8(4855)21-31-69, 21-81-05.