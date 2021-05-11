Когда в Ярославле заработают фонтаны: график включения

К 20 мая в городе будут работать 12 фонтанов
Фото: Полина Вачнадзе
К 20 мая в городе будут работать 12 фонтанов, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля. Сейчас функционируют только три: на Стрелке, в Демидовском сквере и на площади Челюскинцев.
Как только все фонтаны запустят, полюбоваться на них можно будет с четверга по воскресенье с 10:00 до 22:00. В остальные дни – профилактическая работа: наладка оборудования, чистка фильтров.
- Расконсервировать фонтаны начали в апреле. Специалисты проверили техническую исправность всех конструктивных элементов, обследовали аппаратные механизмы, насосное оборудование и форсунки. Чаши очистили от мусора, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Алексей Соков.