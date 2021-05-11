В Ярославле во время празднования Ураза-байрам ограничат движение транспорта

Ограничения будут действовать с вечера 12 мая до полудня 13 мая Фото: Мэрия Ярославля

С вечера 12 мая до полудня 13 мая в центре Ярославля будут действовать временные ограничения остановки и стоянки транспорта. Эти ограничения связаны с празднованием мусульманского праздника Ураза-байрам.

- На участке улицы Победы от проспекта Октября до улицы Советская, местном проезде от дома №63 корпус 1 по улице Советская с 19 часов 12 мая до 12 часов 13 мая вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, - сообщили в мэрии города.

С 4 утра 13 мая до окончания праздничных мероприятий вводится запрет на проезд машин на участке улицы Победы – от проспекта Октября до улицы Советской.