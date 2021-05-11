Не обойти: в Ярославле в Радоницу техника перегородила дорогу к Осташинскому кладбищу

Вход на кладбище со стороны улицы Промышленной перекрыт тяжелой техникой. ФОТО: Светлана Ошарина

Сегодня, 11 мая, все православные отмечают Радоницу – день поминовения усопших. В этот день принято ходить в церковь и навещать могилы родных и близких. Но те ярославцы, которые сегодня пришли на Осташинское кладбище, столкнулись с неожиданной проблемой – дорогу к погосту перекрыла техника.

- Вход на кладбище со стороны улицы Промышленной перекрыт тяжелой техникой. Прямо у входа стоят восемь или девять машин, не обойти. Перекрыли все, да еще и досок наставили. Хорошо, я еще не старая и не очень больная женщина протиснулась, но при этом испачкалась в мазуте. А как быть не очень здоровым и не очень молодым? Понимаю, строительство дороги очень важно, но на вопрос, нельзя ли отодвинуть машины на пять метров, встречаю пустые глаза. Где логика? Почему, чтобы попасть на кладбище, нужно пройти квест, - возмущается ярославна Светлана Ошарина.

Как пояснили в мэрии Ярославля, техника принадлежит подрядчику, который занимается ремонтом Промышленной улицы. Подрядчик информацию о жалобах ярославцев принял и пообещал сдвинуть машины в сторону, чтобы они не мешали проходу.