Ярославец обманул своего друга на 500 тысяч рублей

Супруга неплательщика собрала 560 тысяч рублей и погасила долг. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Дружба двух мужчин из Ярославской области закончилась на погашении долга. Один из друзей на время одолжил своему ближнему 500 тысяч рублей, но деньги ему так и не вернули.

- Приятель должника обратился в суд, который вынес решение о взыскании задолженности. Возбудив исполнительное производство, судебный пристав направил должнику документы с требованием исполнить судебное решение. Однако мужчина не предпринял никаких мер для погашения долга, - рассказали в УФССП по Ярославской области.

У должника в собственности было три земельных участка, чтобы их не потерять он переписал имущество на жену. Но это не помогло, судебным приставам все-таки удалось наложить арест.

Супруга неплательщика не захотела прощаться с недвижимостью, поэтому в короткие сроки собрала 560 тысяч рублей и погасила долг.