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Общество11 мая 2021 15:29

В Рыбинске нашли тело 41-летней жительницы

Следователи установили подозреваемого
Влада Красоткина
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На данный момент удалось установить подозреваемого в убийстве.

На данный момент удалось установить подозреваемого в убийстве.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Рыбинске убили 41-летнюю жительницу. Ее тело нашли в квартире на Волжской набережной с признаками насильственной смерти: у погибшей была пробита голова. - Над раскрытием преступления работают следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска, - рассказали в СКР по Ярославской области. На данный момент удалось установить подозреваемого в убийстве- это знакомый потерпевшей. Его местоположение пока неизвестно. Расследование дела продолжается.