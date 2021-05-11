В Рыбинске можно сделать прививку от коронавируса без предварительной записи

Оба этапа вакцинации прошли уже 10930 рыбинцев. Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске продолжают вакцинировать население от COVID-19. На данный момент в город поступило еще 17635 доз лекарства. Оба этапа вакцинации прошли уже 10930 человек.

- Сделать прививку можно в поликлиниках по месту жительства. Записаться на удобную дату и время можно через портал госуслуг, по телефону или при личном визите в медицинское учреждение, - рассказали в администрации Рыбинска.

Кроме этого, с 28 апреля укол можно получить без предварительной записи в выездных пунктах вакцинации, главное, взять с собой паспорт. К таким пунктам относятся ТЦ «Сенная площадь» и Многофункциональном центре «Мои документы».