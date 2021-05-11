Заседание суда по делу рыбинского маньяка перенесли Фото: СУ СКР по Ярославской области

Сегодня, 11 мая, в Ярославле должно было пройти первое заседание по делу рыбинского маньяка Виталия Молчанова. Однако оно не состоялось: Молчанова не успели этапировать в Ярославль. В итоге заседание перенесли на 18 мая, сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Виталий Молчанов обвиняется в изнасиловании и жестоком убийстве двух дочерей своей сожительницы. Трагедия, о которой стало известно по всей стране, произошла 15 сентября прошлого года. Тела девочек 8 и 13 лет обнаружила их мать, когда утром пришла с работы. Виталий Молчанов с места преступления скрылся, но был задержан спустя пару дней.

- По версии следствия, мужчина страдает психическим расстройством, что лишало его в период, относящийся к инкриминируемым ему деяниям, осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - пояснили в пресс-службе регионального суда.