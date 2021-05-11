На площади Волкова в Ярославле вновь выставили столбики безопасности Фото: Мэрия Ярославля

На площадь Волкова в Ярославле вернули столбики безопасности, которые демонтировали на зиму. Столбики пришлось убрать, так как они мешали уборке дороги от снега.

Ограждения на площади Волкова установили в прошлом году – для безопасности участников дорожного движения.

- Это сделано для того, чтобы водители не парковали свои машины на островках безопасности и не нарушали правила дорожного движения. Из-за припаркованных машин в неположенном месте видимость для других участников движения в некоторых местах становится ограниченной. Вследствие этого случаются дорожно-транспортные происшествия, - уточнили в департаменте городского хозяйства мэрии Ярославля.

В прошлом году у волковского театра произошло около 20 аварий, пострадали два человека. Тогда ГИБДД и руководство города приняли решение при помощи столбиков безопасности ограничить возможности водителей-нарушителей.