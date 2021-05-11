В Ярославле открылся XII молодежный фестиваль «Будущее театральной России»: что можно посмотреть

В Ярославле открылся XII молодежный фестиваль «Будущее театральной России» Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в 12-ый раз стартовал молодежный фестиваль «Будущее театральной России» - БТР. Ежегодно выпускники театральных вузов страны показывают в рамках БТР свои дипломные спектакли.

Продлится фестиваль до 16 мая. За эту неделю на сценах Волковского театра и Ярославского театрального института покажут 19 спектаклей. Приехали 400 студентов-актеров из 15 вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Воронежа, Екатеринбурга, Уфы и Хабаровска. Естественно, свою работу покажут и ярославцы.

Ярославцы смогут увидеть спектакли «А зори здесь тихие…», «Метод», «В добрый час», «Гамлет», «Жестокие игры» и другие. Ознакомиться с программой можно на сайте театра имени Федора Волкова.

Молодежный фестиваль сопровождается большой образовательной программой. Запланированы творческие встречи, мастер-классы актеров и режиссеров, дискуссии, в которых примут участие студенты и преподаватели театральных вузов, театральные критики и журналисты.

В дни фестиваля в фойе Волковского театра работает выставка художественных работ и исторического костюма, подготовленная студентами ВГИК имени С.А. Герасимова.

- Фестиваль «Будущее театральной России» – это уникальное событие культурной жизни страны. Здесь вчерашние студенты находят работу, а региональные театры – молодых артистов, – отметила директор департамента культуры Ярославской области Марина Васильева. – 12 лет фестиваль живет, развивается, преображается, но неизменным остается интерес к нему как самих участников, так и зрителей – ярославцев и гостей города.