Ливни и грозы: что ждать ярославцам от погоды на этой неделе

Центральным регионам России, в том числе и Ярославской области, в ближайшие дни грозит циклон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Центральным регионам России, в том числе и Ярославской области, в ближайшие дни грозит циклон, который может принести с собой дожди, временами возможны ливни и грозы.

- Но в Центральной России настолько же сильно исполнить погоду как на юге циклон не сможет. Во-первых, основные запасы влаги он растеряет над Причерноморьем. А во-вторых, сюда тоже пробьется теплый воздух, - говорят синоптики Центра «Фобос».

Дождь с грозой, по прогнозам Центра, ожидается в Ярославле завтра, 13 мая, а также в субботу, 15 мая. При этом тепло сохранится: в среду и четверг днем в областном центре будет в районе +21, к выходным потеплеет до +23.