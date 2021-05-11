Шестерых ярославцев обвиняют в 37 кражах и грабежах из магазинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле полицейские завершили расследование уголовного дела: шесть молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет обвиняются в 37 кражах и грабежах из продуктовых магазинов.

В основном на дело обвиняемые ходили по одному. Работали быстро и дерзко: даже если продавец замечал, что товар уносят не заплатив за него, это злоумышленников не останавливало.

- В деле есть эпизод хищения 27-летним обвиняемым шоколада из сетевого магазина в Кировском районе. Охранник заметил факт кражи и догнал похитителя, между ними произошла драка, но обвиняемый вырвался и скрылся с похищенным, - рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Периодически ярославцы объединялись и работали в группах по два или три человека. По ночам, как говорится в деле, они срывали замки с дверей магазинов и похищали оттуда дорогой алкоголь. Обычно действовали в Кировском, Ленинском и Фрунзенском районах, а в один из магазинов Ленинского района налетчики проникали дважды.

На счету злоумышленников 11 подобных краж. Хозяева торговых точек ценили ущерб по-разному: от 6 до 30 тысяч рублей.

- После одной из ночных краж из магазина сотрудниками полиции была установлена причастность к преступлению троих обвиняемых. Они были задержаны. В дальнейшем выяснилась причастность к серии краж еще троих, все они были задержаны, - сообщили в полиции.

Уголовное дело направлено в суд.