Под Ярославлем выявили очаг африканской чумы свиней Фото: Павел МАРТИНЧИК

В деревне Поляны Туношенского сельского поселения Ярославского района выявлен геном вируса африканской чумы свиней. Вирус нашли у домашнего поросенка, которого купили, предположительно, в Костромской области.

То, что это именно АЧС, подтвердили специалисты Федерального центра охраны здоровья животных во Владимире. Департамент ветеринарии Ярославской области принял решение ввести карантин по ликвидации и предупреждению распространения АЧС.

Для человека африканская чума свиней не опасна, для поросят – это смертельное заболевание. От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных, либо в течение 1−5 дней после появления симптомов: повышенная температура тела (до 42°С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей.