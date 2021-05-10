В Ярославле безработный мужчина угнал электросамокат Фото: Борис КУДРЯВОВ

В полицию Кировского района Ярославля обратился предприниматель, который занимается прокатом средств передвижения. Мужчина заявил о краже электросамоката стоимостью 55 тысяч рублей.

С помощью камер видеонаблюдения полицейским удалось установить личность подозреваемого в краже. Им оказался безработный и ранее уже судимый ярославец 40 лет.

- Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенное имущество изъято, подозреваемым даны признательные показания, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.