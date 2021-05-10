В Ярославскую область приходит летняя погода

Столбики термометров преодолеют отметку в 20 градусов. Скриншот с сайта Центра "Фобос"

В Ярославскую область приходит климатическое лето. 9 мая стало последним днем холодной и дождливой первой декады мая, когда средняя температура на 1,5 градуса была ниже нормы, а осадков выпало существенно больше, чем положено.

Дальше будет лучше, точнее, суше и теплее, обещают специалисты Центра "Фобос".

- Во вторник на фоне высокого атмосферного давления будет солнечно и без осадков, что позволит столбикам термометров штурмовать 20-градусную высоту. А начиная со среды и до конца недели, с опережением климатического графика на две недели, словно компенсируя жителям региона ненастный старт мая, начнется метеорологическое лето. Ночами в среднем будет не прохладнее +7…+12°, а днем +19…+24°, что соответствует многолетним показателям июня, - рассказали синоптики Центра.