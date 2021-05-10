"Издевательски проезжали мимо": ярославцы не смогли уехать домой после салюта в День Победы

Ярославцы не смогли уехать домой после салюта в День Победы Фото: Мэрия Ярославля

После салюта в честь Дня Победы сотни ярославцев не смогли разъехаться по домам - с работой общественного транспорта возникли проблемы, что очень сильно расстроило горожан.

- Салют организовали, а работу транспорта забыли или просто не смогли? Расписание 41б очень удивило: салют закончился в 22:10, а ближайший рейс стоял на 23:30. Толпа людей была вынуждена ждать столько времени автобус, в то время как пустые 41б издевательски проезжали мимо. Сказать, что мы ехали в полном автобусе - не сказать ничего, - рассказывает о поездке домой 9 мая подписчица группы "Жесть Ярославль".

И задает городским властям риторический вопрос: сколько еще можно так неуважительно относиться к жителям Ярославля?

- Ощущение праздника, естественно, пропало, - говорит ярославна.

- Раньше в дни массовых мероприятий специально снимали со всего города с рейсов 1-2 автобуса, чтобы вывозить народ из центра после салютов. Интервал движения был 3-5 минут. Руководил всем этим заместитель директора ПАТП-1. Он лично командовал стоя на площади Богоявления, кому куда ехать, - вспоминает дни былые Светлана Воронцова.

- Шли пешком и четыре пустых автобуса мимо нас по Московскому проспекту проехали. Даже если они шли в парк, то могли бы людей до "Крестов" довезти. Написали бы, что следуем до такой-то остановки. Половина людей точно бы уехали, - пишет Ольга Калинина.

Начальник управления городского пассажирского транспорта мэрии Сергей Волканевский пояснил, почему ярославцам в очередной раз пришлось преодолевать трудности, которых могло бы и не быть.

- Рейсы по маршруту автобуса 41б были выполнены согласно расписанию движения в 22:20, 22:46 и 23:27. Задержки в движении автобусов были связаны с временным ограничением движения в центральной части города в период проведения праздничных мероприятий.