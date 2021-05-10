В Ярославле прошла мировая премьера оперы-оратории "Хроники. Александр Невский" Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославле в рамках XIII Международного музыкального фестиваля Юрия Башмета прошла мировая премьера оперы-оратории "Хроники. Александр Невский". В проекте приняли участие государственный симфонический оркестр "Новая Россия" под руководством дирижера Юрия Башмета, филармоническая капелла "Ярославия", камерный хор Московской консерватории, хор Центрального пограничного ансамбля ФСБ России, актеры Владимир Кошевой и Игорь Золотовицкий. Написал оперу-ораторию современный классик Александр Чайковский специально для фестиваля.

В Ярославской области уже традиционный фестиваль Юрия Башмета проходил с 1 по 9 мая. Участники дали девять концертов, которые прошли не только в региональном центре, но и в Рыбинске, Тутаеве, Гаврилов-Яме, Красных Ткачах.

Завершился фестиваль 9 мая в филармонии. В программе - "Реквием": стихи Роберта Рождественского, музыка Кузьмы Бодрова. Читал стихи Сергей Гармаш, а за дирижерским пультом был Юрий Башмет.