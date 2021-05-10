В Ярославле агитбригады поздравили ветеранов с Днем Победы Фото: Мэрия Ярославля

Вчера, 9 Мая, к домам, где живут ветераны Великой Отечественной войны приехали артисты фронтовых бригад. Они устроили праздник участникам войны, которые не смогли прийти на парад.

Один из концертов прошел у дома Ивана Александровича Зорина. Он участник боевых действий по разгрому японской Квантунской армии в Маньчжурской операции, кавалер более 20 орденов и медалей. Несмотря на свой почтенный возраст, Иван Александрович еще полон сил и энергии.

- Я еще молодой, мне только 95 лет, - сказа он и, отбросив палочку, пустился в пляс под песни Победы.

Не остались в стороне от праздника и соседи ветерана: вместе с артистами агитбригады они спели "День Победы", "Смуглянку", "Катюшу" и "Синий платочек".

День Победы в Ярославле вчера, 9 мая, отмечали на 19 площадках. На Советской площади прошел парад, а завершился праздник красочным салютом.