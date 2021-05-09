В Ярославле заложили камень на месте стелы "Ярославль - город трудовой доблести"

В парке Мира заложили камень на месте установки стелы "Ярославль - город трудовой доблести" Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 9 мая, в торжественной обстановке в парке Мира заложили камень на месте установки стелы "Ярославль - город трудовой доблести". Это почетное звание Ярославлю было присвоено указом Президента РФ 2 июля прошлого года.

- Так был отмечен огромный вклад жителей города в Победу в Великой Отечественной войне, - сказал глава области Дмитрий Миронов. – Символично, что закладка происходит в годовщину Великой Победы. Памятная стела, которая скоро появится на этом месте, будет всегда напоминать жителям города о подвиге земляков.

В 1942 году показатели выпуска оборонной продукции в регионе превысили довоенный период, а в 1944 году выросли более чем в два раза.

В годы войны на ярославских предприятиях производили корпуса снарядов, стартеры, генераторы постоянного тока, узлы и детали для танков, пистолеты-пулеметы Шпагина (ППШ), артиллерийские тягачи, шины и покрышки для авиации, артиллерии, воинских авточастей, снаряды и узлы для реактивной артиллерии. Выпускали водолазные боты, речные тральщики, бензозаправщики для гидроавиации. Предприятия легкой промышленности поставляли на нужды фронта ткани, теплое и летнее белье, различное военное снаряжение, средства химзащиты.

Жители города собрали и передали армии 132 тысячи единиц теплых вещей. На народные деньги была построена подводная лодка «Ярославский комсомолец».