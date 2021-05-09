В Ярославле из-за плохой погоды отменили полеты самолетов Фото: Влад КОМЯКОВ

В Ярославле из-за плохих метеорологических условий отменили полеты самолетов в честь празднования Дня Победы. Планировалось, что над Советской площадью во время торжественного шествия пролетят сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, советский самолет-заправщик Ил-78 и штурмовик времен Второй мировой войны Ил-2. Но погода внесла в распорядок праздника свои коррективы...

Сегодня, 9 Мая, по Советской площади прошли офицеры и курсанты военного училища, регионального МЧС, УСФИН, кадеты и члены "Юнармии", проехала военная техника.

По всему городу будут проходить праздничные концерты, а завершится День Победы салютом на Стрелке в 22:00.