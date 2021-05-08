В Ярославле после потопа начали чистить от грязи Волжскую набережную

В Ярославле сотрудники "Горзеленхозстроя" начали наводить порядок на Волжской набережной Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сотрудники "Горзеленхозстроя" начали наводить порядок на Волжской набережной. "Большая вода" ушла, но оставила после себя немало мусора: бревна, бутылки, водоросли, ветки.

- Нам надо оперативно все привести в порядок. Сейчас проводим уборку на всех спусках к воде, очищаем территорию набережной. В ближайшие дни предстоит очень большой объем работ, постараемся оперативно очистить все от мусора, - рассказал директор МБУ «Горзеленхозстрой» Андрей Степанов.

За минувшие сутки уровень воды в Волге у Ярославля снизился на 21 сантиметр, нижний ярус Волжской набережной больше не залит водой. Поэтому о прогулках на сапах и байдарках там, где раньше гуляли и ездили на велосипедах, придется забыть. Вероятно, что лишь до следующей весны...