В Ярославской области продлили прием заявок на участие в акции "Бессмертный полк"

В этом году шествие вновь пройдет в ондайн-режиме Фото: Правительство Ярославской области

Для тех, кто не успел зарегистрироваться для участия в акции "Бессмертный полк" продлили срок принятия заявок. Ранее конечной датой регистрации называлось 7 мая, но сроки сдвинули: подать заявку можно до 12:00 9 мая.

Зарегистрироваться можно на трех платформах: на ресурсе "Банк памяти", через социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В этом году, также как и в прошлом, шествие "Бессмертного полка" пройдет в онлайн-режиме. Трансляции можно посмотреть в социальных сетях и на сайте проекта, она начнется 9 мая в 15:00. В этот день покажут фотографии героев, анкеты которых были загружены до 7 мая. Анкеты, загруженные после 10:00 7 мая, будут транслировать 10 и 11 мая.