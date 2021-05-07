Новый вид спорта: в Ярославле по набережной теперь не только гуляют, но и катаются на сапах

В Ярославле по набережной теперь не только гуляют, но и катаются на сапах. ФОТО: читатель КП

За последний месяц вода в Волге поднялась настолько, что нижний ярус ярославской набережной полностью затопило. Находчивые горожане не растерялись. Они придумали новый вид развлечений: если раньше по набережной можно было только ходить или ездить на велосипедах и роликах, то сейчас там еще и катаются на сапбордах. А некоторые даже сумели проплыть ее на байдарке. Глубина в пешеходной зоне позволяет беспрепятственно передвигаться на такого рода плавсредствах, поэтому для жителей Ярославля этот новый вид активного отдыха уже стало своеобразным трендом.

Каждый день в соцсетях появляется все больше публикаций, где люди делятся фото и видео своих «водных путешествий» по набережной.

В комментариях под записями мнения людей разделяются. Кто-то воспринимает сложившуюся ситуацию с юмором, одобряя необычную идею:

– Я думала, для чего нижний ярус набережной. А теперь оказывается это водо-дорожка! Для велосипедистов ведь есть дорожка. Все переходим на водный вид спорта! – пишет Татьяна Бойденко.

Кто-то же, напротив, выражает обеспокоенность и тревогу из-за постоянно растущего уровня воды и бездействия правительства области. «Вода продолжает прибывать!..» - отмечают многие комментаторы.

Пока никто не знает, когда река вернется в свое привычное положение и горожане смогут перестать бояться за свое имущество. Погодные условия и прогнозы не очень обнадеживают и вводят в заблуждение. Но находчивость и чувство юмора помогают ярославцам не впадать в уныние и сохранять бодрость духа.