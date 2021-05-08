Водная ловушка: в Ярославле грузовой автомобиль провалился в грязь

Грузовик застрял в грязи. ФОТО: группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

В Заволжском районе Ярославля снова «тонут» машины. Недавно на улице Яковлевской в огромной луже увязла грузовая "Газель". В ярославском паблике опубликовали фото ЧП, на которых отчетливо видно, что выбраться у водителя нет никакой возможности.

Спустя несколько часов появились фотографии еще одного происшествия: на Мирной в такую же ситуацию попала машина такси.

Этот район всю весну был самым проблемным местом для водителей. В окрестностях улицы Яковлевской практически нет заасфальтированных дорог, что сильно затрудняет передвижение, особенно в непогоду.

В комментариях под фото люди пишут, что водитель сам виноват и знал, куда ехал. Однако такие обвинения не совсем справедливы: тем, кто плохо ориентируется или не живет в этом районе, ничего не остается, как довериться навигатору, который не делает поправок на погодные условия и строит маршрут не всегда удачно. К тому же иногда кажущаяся небольшой водная преграда оказывается глубокой, и машина попадает «в ловушку».

Некоторые комментаторы относятся к такой ситуации с юмором: «В наших лужах запросто можно с подводной лодкой не разъехаться», «Может, он там машину моет?», - подшучивают ярославцы.