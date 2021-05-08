В Рыбинске прекратили поиски пропавшей 10-летней девочки

Ребенка могли бы разыскать раньше, если бы не мама ее подруги. ФОТО: группа "Поисковый отряд "Лиза Алерт Ярославская область" ВКонтакте

7 мая в Рыбинске объявили поиски 10-летней девочки Лены. Около шести вечера школьница ушла гулять, уже стемнело, а домой она не вернулась. Взволнованные родители обратились в полицию, сразу же подключились волонтеры.

Начали отрабатывать разные версии исчезновения ребенка, проверяли подъезды и чердаки домов, заброшенные здания, ходили по подругам. И, как выяснилось позднее, пропавшая школьница находилась у одной из них, но мама той девочки почему-то это скрыла.

- Ночью сотрудники полиции пришли к ним домой и у мамы подружки спрашивали о возможном нахождении у них пропавшего ребенка. Женщина пояснила, что давно не видела девочку и у них дома ее нет. С чем связан такой ответ ? Я не понимаю. Малышка найдена, с ней все в порядке. Мы очень переживаем за жизнь и здоровье каждого ребенка, которого ищем. Каждый раз восхищаюсь ответственностью и неравнодушием наших партнеров - волонтеров поисковых отрядов. Но... ночной факт выбивает из колеи нормального понимания. Поэтому еще раз повторяю: если вы видите ребенка, который ушел из дома или заблудился - сообщите в полицию, - написала на своей странице в социальной сети начальник ПДН УМВД России по Ярославской области Светлана Морозова.

Почему жительница Рыбинска так поступила остается загадкой. Похожая ситуация не так давно произошла в Ростове Великом, но там мама подружки пропавшей девочки повела себя иначе.