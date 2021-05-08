Волга отступила: в Ярославле и Рыбинске с набережных ушла вода

В Ярославле и Рыбинске с набережных ушла вода Фото: Правительство Ярославской области

На сапах и байдарках по набережным Ярославля и Рыбинска больше не покататься: вода отступила. Как сообщили в правительстве Ярославской области, гидрологическая обстановка в регионе стабилизируется.

- Уровень воды в Волге в районе Ярославля снизился на 15 сантиметров и на утро 8 мая составил 86,47 метра по Балтийской системе. В Рыбинске фиксируется снижение на 75 сантиметров, утренняя отметка - 88,59 метра, - пояснили в ведомстве.

С 7 по 10 мая Рыбинская ГЭС будет работать со среднесуточными расходами 4000±500м3/с.

После потопа набережные Ярославля и Рыбинска выглядят не самым презентабельным образом. У городских властей есть день,, чтобы привести их в порядок перед праздником.