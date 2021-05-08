В Ярославской области ввели особый противопожарный режим Фото: Олег УКЛАДОВ

В Ярославской области с 7 мая введен особый противопожарный режим. Соответствующий указ уже подписал глава региона Дмитрий Миронов.

Особый противопожарный режим продлится 21 день. В это время ярославцам запрещено под любым предлогом посещать леса. Кроме того, нельзя разводить костры на площадках, предназначенных для отдыха, сжигать твердые бытовые отходы и мусор на землях лесного фонда, выжигать траву рядом с зеленой зоной и проводить другие огнеопасные работы.

Директор регионального департамента лесного хозяйства Николай Савельев уточнил, что наказание для нарушителей ужесточили: граждан могут оштрафовать на 5 тысяч рублей, должностные лица - на 40, а юридические - на 500. Помимо этого, если пожар обернулся серьезным материальным ущербом или гибелью людей, то виновному грозит уголовная ответственность.

- Противопожарный режим вводится в связи с предстоящим повышением температур, а также с большим количеством палов травы. В этом году зафиксированы три возгорания на территории лесного фонда общей площадью 0,8 гектара, во всех случаях причина – человеческий фактор, - пояснил заместитель председателя правительства региона Роман Колесов.

В случае обнаружения лесного пожара необходимо сообщить об этом по телефону прямой линии 8-800-100-94-00, звонок бесплатный.