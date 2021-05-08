Над Ярославлем пролетит советский штурмовик

Ил-2 проведет тренировочные полеты над Ярославлем. Скриншот с видео, правительство Ярославской области

Сегодня, 8 мая, над Ярославлем пролетит самолет времен Великой Отечественной войны - Ил-2. Советский штурмовик прибыл из Москвы в Ярославскую область для участия в параде.

- Тренировочные полеты над Ярославлем пройдут с 10 до 12 часов. Вылетит из аэропорта "Туношна", пролетит над акваторией Волги до Октябрьского моста и Советской площадью, - пояснили в правительстве Ярославской области.

Ил-2 - советский штурмовик, который серийно выпускали с 1941 по 1945 годы. Это самый массовый боевой самолет в истории авиации. Он принимал участие в боях Великой Отечественной войны и Советско-японской войны. Конструкторы называли свое детище "летающим танком", а пилоты-истребители люфтваффе - "бетонным самолетом" или "черной смертью".