За убийство антиквара рыбинец получил 20 лет строгого режима

Ярославский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Рыбинска. ФОТО: пресс-служба Ярославского областного суда

Ярославский областной суд вынес приговор 50-летнему жителю Рыбинска. За убийство местного антиквара он получил 20 лет строгого режима и должен выплатить 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда сыну убитого им человека.

На преступление, вооружившись самодельным пистолетом и тремя патронами к нему, рыбинец пошел 10 марта прошлого года. Его целью были деньги, которые торговец антиквариатом взял, думая, что едет на сделку. Обвиняемый пригласил продавца к себе в частный дом, якобы для того, чтобы посмотреть предметы старины. Но по пути напал на мужчину и смертельно ранил его. Пострадал и сын антиквара, которого тот взял с собой.

- Подсудимый, не сумев завладеть деньгами, покинул место происшествия, но был настигнут сыном предпринимателя и обезоружен. Раненый мужчина скончался в больнице 17 марта, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Рыбинец обвинялся по нескольким статьям УК: ему вменялось убийство, сопряженное с разбоем, разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, и незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов. По совокупности Мужчина получил 20 лет строго режима. Приговор в законную силу еще не вступил.