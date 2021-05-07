Иск мэра Ярославля к депутату "оставлен без движения"

Мэр Ярославля Владимир Волков в суде будет защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию Фото: Полина Вачнадзе

Мэр Ярославля Владимир Волков в суде будет защищать свои честь, достоинство и деловую репутацию. Иск, ответчиком по которому выступает депутат муниципалитета Анатолий Каширин, в Кировский районный суд был подан 28 апреля.

- Иск оставлен без движения. Судом установлен срок - до 20 мая - в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения, - пояснили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Поводом для обращения Владимира Волкова в суд стало высказывание Анатолия Каширина о возможных личных интересах мэра в работе некоторых коммерческих организаций города.