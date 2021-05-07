В Ярославской области вандалы разгромили кладбище

В деревне Семеновское Ярославской области вандалы разгромили армянское кладбище. Повреждены 33 надгробия. Некоторые памятники разбиты, другие - разрисованы красной краской, перевернуты вазы с цветами. Заявление от родственников усопших в полицию Ярославского района поступило 6 мая.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ "Надругательство над телами умерших и местами их захоронений". В настоящее время проводится комплекс следственных оперативных мероприятий, направленных на установление лиц причастных к совершению преступления, сбор доказательств, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Как оказалось, вандалы на этом кладбище оскверняют захоронения не впервые. Это уже второе уголовное дело по данной статье.

Виновным грозит наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей, либо обязательные работы до 260 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года. Возможен и арест - до 3 месяцев.