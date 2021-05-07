В Ярославле уничтожили 580 литров опасной "омывайки". ФОТО: УФССП по Ярославской области

Судебные приставы передали на уничтожение 580 литров опасной стеклоомывающей жидкости - в ее составе выявили метанол, использование которого запрещено при изготовлении "омывайки".

- Канистры были изъяты на неофициальных торговых точках, расположенных вдоль дорог. В основном, продавали продукцию синего цвета в пятилитровых канистрах на обочинах федеральной трассы "Москва - Холмогоры". Нарушения были выявлены в ходе плановых мероприятий контролирующими органами, - пояснили в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

После того, как были получены результаты экспертизы, выявившие метанол в стеклоомывайке, суд принял решение конфисковать товар, а продавцам назначить штраф. О опасную для водителей и пассажиров жидкость передали приставам: те направили ее в специализированную организацию для уничтожения.