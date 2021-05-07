Ярэнерго наградили за эффективную производственную и трудовую деятельность

Фото филиала «Россети Центр Ярэнерго»

Филиал «Россети Центр Ярэнерго» отметили дипломами в пяти номинациях муниципального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Награждение провела мэрия города Ярославля в рамках Всемирного дня охраны труда.

Энергетики получили дипломы первой степени «За создание и развитие рабочих мест», «За развитие кадрового потенциала», «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности». И дипломы второй степени «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости» и «За развитие социального партнерства».

В своей деятельности Ярэнерго придерживается принципов социальной ответственности, реализует социальные проекты и программы. Одним из приоритетных направлений в компании является работа по профилактике электротравматизма, в особенности среди детей. В прошедшем году в условиях ограничительных мер филиал запустил масштабный онлайн-проект «Дистанционный курс по электробезопасности». Энергетики объясняли основные правила обращения с электричеством и правила поведения вблизи энергообъектов. Участниками курса стали больше тысячи детей и подростков Ярославской области.

Приоритетной задачей кадровой политики компании является постоянное повышение квалификации уже работающих сотрудников и вовлечение в профессию выпускников школ, студентов колледжей и ВУЗов. Для старшеклассников проводятся профориентационные занятия, в ходе которых специалисты филиала рассказывают о профессии, информируют об учебных заведениях, которые готовят энергетиков. Студенты профильных специальностей проходят практику на учебной базе «Ярэнерго».

Для старшего поколения, ветеранов предприятия, организуются праздничные встречи, оказывается бытовая помощь и социальная поддержка. Активное участие в этом принимают представители совета молодежи.

Также сотрудники предприятия ежегодно участвуют в субботниках, ухаживают за памятниками и монументами, принимают активное участие в благоустройстве территорий города Ярославля и всех муниципальных районов области.