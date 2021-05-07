Минус 20 сантиметров: в Ярославской области начал снижаться уровень воды

В Ярославской области начал снижаться уровень воды. ФОТО: группа "Это случилось в Рыбинске" ВКонтакте

В Ярославской области начала стабилизироваться гидрологическая обстановка, сообщили в правительстве региона. Уровень воды в Волге постепенно снижается.

- По данным Ярославского ГИМС на утро 7 мая уровень воды в Волге в районе Ярославля снизился на 3 сантиметра и составляет 86,69 по Балтийской системе, в Рыбинске снижение - более 20 сантиметров, что составляет 89,13 метра по БС. Уровень Рыбинского водохранилища снизился на 1 сантиметр - 101,81 метра по БС, - сообщили в правительстве Ярославской области.

После многочисленных жалоб и практически криков о помощи ярославцев, чьи дома и садовые участки оказались под водой, удалось скорректировать режим работы гидроузлов. Сброс с гидроузла Рыбинского водохранилища снизили до 4000 кубометров в секунду. Вместе с этим, увеличили сброс с гидроузла Горьковского водохранилища - до 6700 кубометров в секунду.

Объемы сбросов с гидроузла удалось уменьшить только после того, как получилось стабилизировать уровень воды в Рыбинском водохранилище.

Из-за паводка в Ярославской области оказались подтоплены многие территории, в том числе, и единственный в России ландшафтный музей.