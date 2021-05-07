Отопление в Ярославле отключат 11 мая Фото: Полина Вачнадзе

Власти Ярославля определились с окончанием отопительного сезона в городе. На сайте мэрии опубликовано соответствующее постановление.

- В связи с установившимися благоприятными погодными условиями установить окончание отопительного периода 2020-2021 годов в Ярославле с 11 мая, - говорится в документе, который подписал заммэра города Вячеслав Гаврилов.

Напомним, что по правилам, тепло можно отключать в том случае, если среднесуточная температура воздуха на протяжении пяти дней не опускается ниже 8 градусов. В ближайшие дни в Ярославле ожидается в районе 11-13 градусов тепла, на следующей неделе температура воздуха днем достигнет отметки в 20 градусов, а к концу недели, по прогнозам Gismeteo, ожидается +26.