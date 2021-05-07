Погода на 9 мая 2021 в Ярославле: что говорят синоптики

Репетиции шествия проходили в хорошую погоду, но не исключено, что утром 9 мая будет дождливо Фото: Полина Вачнадзе

Синоптики рассказали, какую погоду ждать ярославцам 9 мая.

По данным специалистов Gismeteo, утром в праздничный день будет +5 градусов, пасмурно, пройдет небольшой дождь, порывы ветра периодически будут усиливаться до 10 метров в секунду.

Днем потеплеет до +11. Солнце иногда будет выглядывать из-за туч, но общая обстановка, несмотря на праздник, пасмурная. Начнет накрапывать дождь, ветер усилится до 14 метров в секунду.

К вечеру ситуация прояснится, ожидается около 8 градусов тепла.

Но уже со следующей недели всех нас ждет по-настоящему майское тепло. С понедельника, 10 мая, температура воздуха начнет повышаться. Сначала до 16 градусов, а со вторника ожидается уверенные 20+. К концу недели синоптики прогнозируют грозы, но и почти 30 градусов тепла. Солнце, небольшой дождик, гроза и +26 - в субботу, 15 мая.