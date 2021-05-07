В Рыбинске "Фольксваген" сбил шестилетнюю девочку

В Рыбинске девочка 6 лет угодила под колеса иномарки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП, в котором пострадал ребенок, на улице Рокоссовского в Рыбинске утром 6 мая. 67-летний водитель "Фольксвагена" сбил 6-летнюю девочку, которая на самокате переезжала дорогу. По предварительной информации, дошкольница ехала не по пешеходному переходу. Девочка была с бабушкой.

- Ребенок с травмами госпитализирован. На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.