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Происшествия7 мая 2021 10:36

В Рыбинске "Фольксваген" сбил шестилетнюю девочку

Ребенок на самокате переезжал дорогу
Полина Вачнадзе
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В Рыбинске девочка 6 лет угодила под колеса иномарки

В Рыбинске девочка 6 лет угодила под колеса иномарки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ДТП, в котором пострадал ребенок, на улице Рокоссовского в Рыбинске утром 6 мая. 67-летний водитель "Фольксвагена" сбил 6-летнюю девочку, которая на самокате переезжала дорогу. По предварительной информации, дошкольница ехала не по пешеходному переходу. Девочка была с бабушкой.

- Ребенок с травмами госпитализирован. На место выезжали сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, медики. Проводится проверка, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

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