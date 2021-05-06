В Ярославской области спасли тонущего рыбака

Спасатели вытащили из воды тонущего рыбака. Фото: МЧС Ярославль

6 мая на пульт вызова дежурных спасателей поступило срочное сообщение: в устье Волги поселка Прибрежный Ярославской области тонет рыбак.

Уже через восемь минут на место происшествия на служебном катере прибыли четыре сотрудника МЧС.

- Тонущий мужчина держался из последних сил. Одной рукой он ухватился за одноместную резиновую лодку, его нашли за 70 метров от берега. Сотрудники э быстро вытащили пострадавшего на катер, укутали одеялами и вызвали скорую помощь, - рассказали в МЧС.

Как оказалось, пострадавший ловил рыбу. Закинул удочку, а крючок зацепился. Мужчина встал на лодку, попытался его отцепить, но потерял равновесие и упал. На берегу был друг утопающего, который вызвал помощь.