Экстренное предупреждение от МЧС: в Ярославле ожидаются сильные ветра

В Ярославле ожидаются сильные ветра. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 5-го по 6-к мая в Ярославле к проливным дождям прибавился сильный ветер, порывы достигают до 15-18 м/с.

- По данным Ярославского филиала ФГБУ «Центральное УГМС» с 18 часов 5 мая до 18 часов 6 по Ярославской области ожидается усиление юго-восточного ветра, - рассказали спасатели.

Следует быть аккуратными. Вероятность ЧП-ситуаций, связанных с обрывами линий связи, сбоями в систме ЖКХ и обрушением ветхих зданий и крыш, значительно выросла.