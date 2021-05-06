В Ярославль прибыл легендарный поезд П-36

На железнодорожный вокзал "Ярославль-Главный" прибыл поезд П-36. Фото: Правительство Ярославской области

В Ярославль на железнодорожный вокзал "Ярославль-Главный" прибыл легендарный военный поезд П-36. Состав находится на первом пути. Он возглавляет "Поезд Победы", который состоит из платформы с военной техникой и вагона-музея.

- Прибытие «Поезда Победы» приветствовали ударом в Колокол памяти, установленный на платформе в преддверии 9 Мая. Колокол был отлит из гильз, собранных поисковыми отрядами, - рассказали в правительстве ярославской области.

Посещение вагона-музея и выставки — бесплатное. Сам состав отправится с вокзала в 16:30, а выставка закончит работу в 20:00.