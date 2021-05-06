Из Ярославля запустили рейсы в Краснодарский край, Минводы и Крым

В ярославском аэропорте "Туношна" появились новые рейсы. Фото: Мэрия Ярославля

Из ярославского аэропорта "Туношна" можно улететь на многие российские курорты. С 30 мая можно вылететь в Крым, рейс - дважды в неделю по средам и воскресеньям.

Новое направление-Минеральные Воды. Рейсы два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Также наладили авиасообщение с Анапой,туда можно летать по понедельникам начинаю с 14 июня.

- Кроме этого с 14 мая пять раз в неделю из Ярославля можно отправиться в любой город маршрутной сети через московский аэропорт Шереметьево с минимальной стыковкой. Сохраняются и исторические направления в Казань – 2 раза в неделю – и в Санкт-Петербург в мае – 3 раза в неделю, в летние месяцы – 5 раз в неделю, - рассказали в пресс-службе мэрии.