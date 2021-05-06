В Ярославле пенсионер отдал мошенникам почти на 6 миллионов рублей

78-летнего пенсионера телефонные мошенники убедили перевести деньги на "безопасный счет". Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославле 78-летнего пенсионера телефонные мошенники убедили перевести на "безопасный счет" 5 миллионов 750 тысяч рублей. История до боли знакомая многим: позвонила якобы сотрудница банка, сказала, что деньги на счетах в опасности и предложила "решить проблему".

Мужчина переводил деньги несколько дней. Во время одного из переводов рядом с банкоматом оказался полицейский, который сразу понял, что пенсионер попал под влияние воров.

- Сотрудник полиции рассказал мужчине о том, что сейчас мошенники часто обманывают и о том, что пенсионерам поступают звонки по телефону, злоумышленники убеждают перевести денежные средства под различными предлогами. Заявитель же не прислушался к предупреждениям полицейского и продолжил переводить денежные средства. Позднее, осознав, что стал жертвой преступления, мужчина обратился в полицию, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

В регионе это далеко не единичный случай. От промыслов злоумышленников ежедневно страдают люди.

- Потерпевшие обычно слышали о подобных преступных схемах, но в процессе разговора не смогли отличить обмана, - рассказывают полицейские.

"КП-Ярославль" просит своих читателей быть бдительными и рассказать своим родителям, дедушкам и бабушкам о том, как работают мошенники, чтобы избежать неприятностей.