В Ярославской области собрались построить дорогу на территории памятника природы

В Переславле хотели построить дорогу на территории памятника природы "Озеро Вашутинское с участком леса". Фото: Правительство Ярославской области

В Переславле-Залесском городские власти остановили нелегальную стройку дороги на территории памятника природы "Озеро Вашутинское с участком леса".

– Отсыпка дороги завершена на расстоянии около 50 метров от уреза воды. Строительные работы частично проведены в границах памятника природы, – сообщил председатель комитета государственного экологического надзора Александр Прибылов. – Сейчас возбуждено дело об административном правонарушении и проведено расследование. Собственники транспортных средств, которые использовались при строительстве дороги на территории памятника природы, привлечены к ответственности.

Ущерб земле причинили на 3,5 миллиона рублей, а лесу - на 3 миллиона рублей. Информацию передали в Росприроднадзор.