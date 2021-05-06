В Ярославле на Октябрьском мосту разошелся дорожный шов

В Ярославле ремонтируют Октябрьский мост. Фото: Мэрия Ярославля

На Октябрьском мосту в Ярославле нашли разрушение на основании шва между двумя опорами. В мэрии поломку оправдали тем, что по сооружению часто ездят машины.

— Повреждения были найдены при осмотре моста, после чего дорожные службы начали ремонт дефекта. Работы провели оперативно, — рассказал директор МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Глеб Масленцев.

По словам местных жителей, расход шва далеко не единственная проблема Октябрьского моста. Кроме этого на сооружении много ям и торчат стыки, об которые водители прокаливают шины.

- Вы бы там ямы видели - это просто убийство, - пишет житель в группе «Жесть Ярославль».

- Второй слой асфальта бы положить. Железные стыки уж очень сильно выпирают в сторону за Волги, - дополняет еще один ярославец.