Власти Рыбинска завершают отопительный сезон

В Рыбинске подошел к концу отопительный сезон. Первые отключения от тепла в жилых домах и на предприятиях назначены на 11 мая.

- Сразу после окончания подачи тепла энергетики начнут подготовку к новому осенне-зимнему сезону: проведут гидравлические испытания на сетях, ремонтные и профилактические работы в котельных, тепловых пунктах, на наружных тепловых сетях. Для проведения плановых работ в некоторых микрорайонах будет временно приостановлена подача горячей воды.

Постановление об отключениях уже подписано, график работы котельных в мае следующий:

- котельная «Веретье» отключение с 24 мая по 9 июня, с 9 по 10 августа.

- котельная «Бабушкина» с 24 мая по 9 июня, с 9 по 10 августа.

- котельная «Стоялая» отключение на межотопительный сезон

- котельная «Софья Перовская», бойлерная на ул. Щепкина отключение на межотопительный сезон

- котельная «Мариевка» отключение 13 мая, с 7 по 20 июля

- котельная «Призма» 17 — 19 мая, с 28 июня по 11 июля

- котельная «Тема» 17 — 19 мая, с 28 июня по 11 июля

- котельная «Школа-интернат» с 22 июня по 31 августа

- котельная «Слип» 17- 19 мая, 2 — 15 августа

- котельная «Магма» 18 по 20 мая, 12 по 25 июля

- котельная «Полиграф» 18 — 20 мая, с 12 по 25 июля

- котельная «Сельхозтехника» 11 — 13 мая, с 2 — 15 августа

- котельная «ГЭС» 18 мая — 3 июня

- котельная «Военная база» 11 — 13 мая, 15 — 28 июня, 18 — 19 августа

- котельная «Переборы» 11 — 13 мая, с 26 июля по 10 августа

- котельная «Волжский» 17 — 19 мая, 12 — 27 июля

- котельная «Поток» 11 — 13 мая, с 21 июня — 4 июля

- котельная «Рыбинсккорм» отключение на межотопительный сезон

- котельная «Элеватор» отключение на межотопительный сезон

- котельная «Ягутка» 11 мая, 15 — 28 июня

- котельная «Нефтебаза» 17 — 31 мая

- котельная психбольницы 2 — 15 августа

- котельная «Сатурн» с 31 мая по 6 июня, 19 — 25 июля

- котельная «Мясопродукт» 12 мая, 1 — 13 июля

- котельная «Воентелеком» 5 — 18 июля

- котельная «ФКУ СИЗО-2» 15 — 28 июня ООО «Раскат — РОС», бойлерная на Гагарина, 35 отключение с 12 по 25 июля.