Программа мероприятий на День Победы 9 мая 2021 года в Ярославле Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Праздничные мероприятия пройдут по всему городу, будет работать 19 площадок. Выступят танцевальные и вокальные коллективы Ярославля.

— При разработке плана мероприятий учитывались рекомендации Роспотребнадзора и сохраняющиеся ограничения по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Массовых мероприятий по-прежнему не будет. Все мероприятия пройдут с соблюдением социальной дистанции, масочного режима и с использованием дезинфицирующих средств. «Бессмертный полк» пройдёт в режиме онлайн, как и в прошлом году, — сказала начальник управления культуры мэрии Ярославля Ольга Каюрова.

На Советской площади состоится шествие частей Ярославского территориального гарнизона, а также проедет военная техника. Во главе шествия проедут легендарный танк Т-34, автомобили проекта «Машины Победы» и прославленные миномёты «Катюша».

У домов, где живут ветераны «Фронтовые бригады» устроят небольшие концерты.

В мэрии города рассказали, что на центральных площадях города будут раздавать Георгиевские ленточки. А на улице Кирова пройдёт матчевая встреча по боксу, приуроченная ко Дню Победы. У памятника Н.А Некрасову состоится концерт «Песни военных лет и о войне». На Волжской набережной пройдёт концертная программа «Радость Победы», здесь же будет работать тематическая фотозона «Дорогами Победы». У Музея истории города Ярославля выступят творческие коллективы Ярославского городского Дворца пионеров.

В 21 вечера на Стрелке горожан ждет танцевальная программа «Под звуки духового оркестра» - культурная реконструкция городской атмосферы 9 мая 1945 года.

Помимо этого, концертные программы в этот день пройдут и в городских парках: на Даманском острове, Нефтяников, Юбилейном, Красный Перевал, Рабочий сад, в парке 30-летия Победы на проспекте Дзержинского и парке Победы на Липовой горе, в новом сквере на проспекте Машиностроителей и перед ДК «Судостроитель» и «Энергетик».

В 22 вечера ярославцы увидят праздничный салют.