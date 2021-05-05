В Ярославской области сделают вакцину сельскохозяйственным животным Фото: Михаил ФРОЛОВ

Скоро наступит период, когда сельскохозяйственные животные большую часть времени будут проводить на пастбищах. В связи с этим департамент ветеринарии Ярославской области решил обследовать и вакцинировать таких животных.

– В соответствии с планом противоэпизоотических мероприятий в этом году исследованиями на бруцеллез, туберкулез, лейкоз, гиподерматоз животных будет охвачено более чем 90 тысяч особей, – рассказал директор департамента ветеринарии Александр Чавгун. – Кроме этого, запланирована вакцинация против бешенства и сибирской язвы. Ее пройдет свыше 100 тысяч сельскохозяйственных животных.