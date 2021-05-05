В Ярославле поймали двух наркоторговцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Сотрудниками УМВД России по Ярославской области установлены двое 26-летних мужчин, которые подозреваются в сбыте наркотиков.

По версии следствия, молодые люди сами употребляли наркотики, а также работали в интернет-магазине, который продает незаконный товар. В Дзержинском районе были найдены два тайники со свертками, их изъяли сотрудники полиции. Эксперты установили, что в этих свертках находился амфетамин, общая масса – около 2 граммов.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Расследование продолжается, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Злоумышленникам грозит срок от 10 до 20 лет лишения свободы.